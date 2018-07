Palmeiras espera que Arouca mude de ideia e saia de graça do Santos

A negociação entre Palmeiras e Santos para Arouca ir atuar no Alviverde parece ser algo bastante complicado de acontecer. O time da Vila Belmiro, que vive uma grande crise financeira, não pretende negociar com nenhum clube brasileiro o jogador, que hoje é um dos principais atletas do Peixe. O acordo só deve sair em uma das duas condições: o Palmeiras oferecer uma quantia muito boa para o rival ou Arouca entre na Justiça e sair de graça.

A diretoria alvinegra tenta acertar pelo menos uma parte dos salários atrasados para que não se completem três meses e assim, os jogadores possam sair de graça. Mas o que tem feito toda a diferença é a postura de Arouca, que por gratidão ao clube, não quer entrar na Justiça. No Palmeiras, muita gente aposta que o jogador pode mudar de ideia caso perceba que as coisas não devem melhorar para essa temporada.

As opiniões no Palmeiras sobre a chance de contar com Arouca estão bem divididas. Alguns apostam que o final será feliz para os palmeirenses, mas tem quem acredite que o jogador deve permanecer no Santos. O fato é que a diretoria alviverde está decidida a esperar que o jogador esgote todas as tentativas de negociação com o atual clube. A ideia é que Arouca seria uma grande reforço, entretanto, no momento, sua chegada não é fundamental. A espinha dorsal do meio de campo deve ser formada por Amaral, Gabriel, Zé Roberto e Valdivia.