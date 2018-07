Palmeiras luta para não repetir ‘caso Cleiton Xavier’ com Egídio

O Palmeiras pretende anunciar até terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Egídio e ter, o quanto antes, toda a documentação necessária para poder inscrevê-lo na próxima fase do Campeonato Paulista. O temor no clube é que a história que aconteceu com Cleiton Xavier se repita.

O meia chegou ao clube, mas não conseguiu ser inscrito na primeira fase do estadual porque o Metalist demorou para enviar os documentos necessários para a Fifa e assim, a transferência não foi sacramentada.

No clube, a confiança em inscrever Egídio é grande, embora ele também tenha deixado o Dnipro, da Ucrânia, por falta de pagamento de salários. Egídio faz exames médicos nesta segunda-feira para assinar um contrato válido por três anos.