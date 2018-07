Palmeiras procura goleiro para ser reserva de Prass em 2015

A diretoria do Palmeiras já decidiu que vai contratar um goleiro para a próxima temporada. Como Fernando Prass ainda tem contrato até o fim do ano que vem, a ideia é contratar um goleiro que seja bom o suficiente para substituir o titular sem sustos, quando necessário, mas que também não seja tão bom a ponto de questionarem se Prass deve ou não continuar a ser titular.

O técnico Dorival Júnior quer um goleiro que não seja tão velho, mas que tenha um certo grau de experiência. O nome de Tiago Volpi, do Figueirense, é um dos comentados no clube, mas a diretoria ainda está em fase de análise do mercado. Diego Cavalieri, do Fluminense, já seria uma opção para o caso de Prass não continuar. Pelo menos por enquanto, essa possibilidade está descartada.

Paralelamente, o treinador analisa detalhadamente Jailson e os demais goleiros. Jailson tem contrato até o Campeonato Paulista do ano que vem e pode até renovar, caso o clube não consiga achar nomes interessantes. Deola, com contrato até o fim do ano, será liberado. Raphael Alemão e Bruno devem ser emprestados. Já Fábio e Vinícius ficariam.