Para evitar badalação, Palmeiras blinda Gabriel Jesus

A diretoria do Palmeiras resolveu blindar a promessa Gabriel Jesus para evitar que o garoto fique ainda mais exposto do que já está sem nem mesmo ter jogado pelo time profissional. O jogador é um dos atletas mais comentados por torcedores e imprensa e para evitar ainda mais badalação, a diretoria recomendou para o garoto não dar entrevistas e evitar exposição em público até que comece a jogar, quando será marcada uma entrevista coletiva e a partir daí, ele começará a ter mais espaço na mídia.

A preocupação, como não podia deixar de ser, é a pressão e a expectativa em cima do futebol do garoto, atrapalhar seu desenvolvimento. Entre os jogadores, o menino também é tratado com muita carinho. O atacante Cristaldo, após a partida contra o Rio Claro, chegou a comentar sobre o concorrente, quem ele considera um jogador fantástico. O técnico Oswaldo de Oliveira sempre tem que falar do garoto em entrevistas, mas já avisou que não tem pressa para lança-lo.