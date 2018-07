Paulo Garcia lança candidatura em novembro

Paulo Garcia deve lançar sua candidatura a presidente do Corinthians, pela chapa da oposição, até meados de novembro. Os candidatos a vice-presidente não estão definidos. Isso porque Antonio Roque Citadini se afastou de Paulo Garcia. Citadini se mostrou contrário ao fato de Fernando Garcia, irmão de Paulo, ser empresário de jogadores e conselheiro do Corinthians. Na situação, as coisas estão definidas. Roberto de Andrade já lançou chapa e definiu os vices (André Luiz de Oliveira e Jorge Kalil). As eleições estão marcadas para 1º de fevereiro.

CRÍTICAS

Fernando Garcia tem direitos econômicos de jogadores como Malcom, Guilherme Arana, Walter e Petros. Fernando diz que não é dono dos atletas, mas “sócio” da empresa que detêm parte dos direitos econômicos dos jogadores. Essa dupla função de Fernando Garcia também gerou críticas em reunião do Conselheiro Deliberativo, na noite desta segunda-feira (27/10).