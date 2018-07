Pré-Libertadores: o receio de o Corinthians ficar sem treinador

O presidente Mário Gobbi afirmou, há cerca de duas semanas, que o Corinthians terá treinador interino durante o mês de janeiro, na pré-temporada de 2015. Gobbi, na verdade, só quis chamar a atenção para o problema que se criou quando o Conselho Deliberativo não quis adiantar as eleições, de fevereiro de 2015 para dezembro deste ano. Gobbi já cogita contratar um treinador em janeiro para que o time, num hipotético jogo de Pré-Libertadores, não seja comandado por um treinador interino. A Conmbebol definiu que os jogos mata-mata da Pré-Libertadores serão disputados nos dias 4 e 11 de fevereiro. A eleição no Corinthians será no dia 7 de fevereiro. O contrato de Mano Menezes termina em dezembro e a escolha do novo treinador virou tema de debate eleitoral (leia aqui).