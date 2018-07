Reserva de Valdivia e novo artilheiro são prioridades

Embora a eleição do Palmeiras aconteça no dia 29, o presidente Paulo Nobre já corre atrás de reforços para cumprir com a promessa de ter um time mais forte em 2015. Dentre tantas necessidades do elenco, duas são colocadas como prioridades: a contratação de um meia, que possa jogar ao lado ou suprir as ausências de Valdivia e um atacante artilheiro.

A ideia é ter algo como o São Paulo conseguiu fazer nesse ano com Kaká e Ganso. Quando um não está, o outro dá conta do recado e se tiver como ter os dois ao mesmo tempo, a equipe ganha muito em qualidade.

Em relação ao atacante, Nobre vai tentar manter Henrique, mas quer ter mais um jogador que passe confiança na hora de fazer gols. Alguns nomes estão sendo observados e, pelo menos por enquanto, não foi pensado em contratar nenhuma estrela.