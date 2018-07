Roberto de Andrade lança chapa e vai conversar com Gobbi

Pela primeira vez o ex-diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, fala como pré-candidato a presidência. A chapa que representa a situação foi oficialmente lançada nesta quarta-feira antes mesmo do previsto. Como o blog antecipou (leia aqui), os candidatos a vice-presidente são o ex-diretor administrativo André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, e o conselheiro vitalício Jorge Kalil. A chapa tem o apoio do grupo político do ex-presidente Andrés Sanchez. “Agora a eleição começou. Fizemos o anúncio ontem. Ainda estamos definindo quais serão os próximos passos, mas o fato de sermos próximos do presidente Mário Gobbi facilita”, disse Roberto ao blog.

Considerado favorito a vencer as eleições, o dirigente evita falar sobre o futuro de Mano Menezes e sobre o planejamento para a próxima temporada. Mas disse que está aberto a conversar com Mário Gobbi. “As eleições serão em fevereiro e o próximo presidente assume o cargo imediatamente após o pleito. Até lá, tudo será feito em conjunto.” Roberto de Andrade negou que exista, por ora, interesse em repatriar o volante Paulinho, do Tottenham, como noticiaram alguns jornais ingleses. “Fiquei sabendo pela imprensa. Se falarmos que ele volta, estaríamos chutando. Não falamos com ninguém.”