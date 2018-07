Salário de Rafael Sobis no Fluminense assusta a diretoria do Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, pretende contratar pelo menos dois nomes de peso para a próxima temporada e está assustado com os valores do mercado. O clube demonstrou interesse em Rafael Sobis, que está de partida do Fluminense, mas o jogador pede R$ 500 mil para assinar com o Alviverde, valor considerado pelo presidente como impossível de ser pago.

Fred, outro do Fluminense que muita gente comenta no clube, recebia R$ 900 mil. Ou seja, para terem alguma chance de defender o Palmeiras, os dois terão que abaixar drasticamente a pedida. O presidente deseja acertar com alguém de peso antes de acabar o ano. Falta achar alguém que chegue para resolver e que se enquadre na política financeira do clube.