Salário é determinante na escolha do novo técnico do Corinthians

Se o valor do salário for determinante na escolha do novo treinador do Corinthians, como dizem dirigentes do clube, Oswaldo de Oliveira tem boas chances de se tornar a primeira opção para assumir o time em 2015. O treinador ganhava aproximadamente R$ 300 mil por mês no Santos, cerca de R$ 200 mil a menos que Mano Menezes recebe no cargo e quase R$ 300 mil a menos do que Tite ganhava até o ano passado. Economizar virou ordem para o candidato favorito nas eleições para presidente, Roberto de Andrade, que representa a situação. Os outros nomes cotados para assumir o clube em 2015 têm salários maiores, no padrão de Mano Menezes.

Sãos os casos de Abel Braga e do próprio Tite. Luxemburgo, nome que agrada ao grupo da oposição, não é um treinador conhecido por receber baixos salários – muito pelo contrário. Todos esses nomes estão em pauta para suceder Mano em 2015, como o site Estadão publicou nesta segunda-feira (leia aqui). Em janeiro, o Corinthians será dirigido por um técnico interino, como revelou o presidente Mário Gobbi após o clássico contra o Palmeiras, sábado (leia aqui). As eleições para presidente estão marcadas para fevereiro.