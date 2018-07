São Paulo negocia com Osorio para formar comissão técnica

O São Paulo ainda busca um consenso com o treinador recém-contratado Juan Carlos Osorio para montar a comissão técnica, mas o clube já sabe quem quer manter do atual grupo de trabalho. O preparador físico José Mário Campeiz deve ter a permanência garantida, mesmo com a possibilidade do colombiano trazer consigo até dois auxiliares.

Campeiz é funcionário do clube desde 2011. Quando Milton Cruz assumiu o cargo de técnico, em abril, após a saída de Muricy, passou a compartilhar com o preparador físico as tarefas de organizar a programação de treinos e comandar o elenco. O trabalho de Campeiz agradada bastante à cúpula e também aos jogadores.

A diretoria ainda precisa acertar com Osorio como será a comissão técnica. Geralmente o treinador leva para os clubes onde trabalha três profissionais: o auxiliar técnico Luis Pompilio Paes, o preparador de goleiros Fabio Calle e o preparador físico Jorge Henrique Rios. Desses três, apenas um deve vir para o Tricolor.

O ex-técnico do Atlético Nacional desembarca no Brasil no domingo e será apresentado na segunda-feira, no CT da Barra Funda. Logo depois já comanda a primeira atividade da equipe. A estreia de Osorio será na quarta, no Morumbi, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.