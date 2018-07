São Paulo sondou Paulinho, que quer o Corinthians

Ao acertar com a Under Armour para fabricar os uniformes a partir de maio do ano que vem, o São Paulo sondou o Tottenham (também vestido pela norte-americana) para trazer Paulinho para o Morumbi.

Ouviu que o volante, se voltar ao Brasil, só aceita jogar no Corinthians.

A função é uma das prioridades para reforçar o elenco a partir do ano que vem. Atualmente o elenco conta apenas com Denilson e Souza à disposição; Maicon costuma atuar improvisado e Rodrigo Caio, salvo mudanças, deve voltar à zaga quando se recuperar de lesão no joelho.

Além do alto salário, Paulinho já deixou claro que sua prioridade é voltar ao Parque São Jorge em eventual retorno ao Brasil. Seu empresário, Giuliano Bertolucci, é próximo dos dirigentes do Alvinegro e já se sentou na mesa para oferecer o atleta.

Dessa forma, o sonho Tricolor em ter Paulinho é natimorto. O volante quer voltar para o Corinthians, que quer o seu retorno. O casamento com o antigo clube pode acontecer.