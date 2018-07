Palmeiras tem sido usado por empresários para valorizar atletas

Quando o presidente Paulo Nobre disse que a situação financeira do Palmeiras seria melhor para contratar reforços visando a próxima temporada, não deve ter imaginado que acabaria colocando o clube no centro do mercado de transferências do futebol brasileiro. Muitos empresários estão aproveitando o discurso do presidente para usar o nome do clube como forma de valorizar seus jogadores.

Um empresário, que pediu para não ser identificado, disse que negocia dois atletas com outras agremiações e que para tentar valorizá-los, disse aos dirigentes desses clubes que o Alviverde tinha interesse nos jogadores. “Consegui um aumento de 20% do que tínhamos combinado com um clube e estamos acertando uma boa quantia com outro, depois que falamos do interesse do Palmeiras. Como a maioria dos dirigentes não se falam sobre esses assuntos, fica mais fácil”, disse o agente, que garante ter visto alguns companheiros adotando a mesma tática. O fato de nenhum dirigente ter autorização para falar sobre negociações, também é algo que acaba facilitando a vida dos agentes. “Não é o que faz a diferença, mas sem dúvida é algo que usado, sim”, disse.

“Outros clubes também são usados. Depende de quem é o clube do momento. Agora é o Palmeiras. Já fizemos isso com o São Paulo, Cruzeiro e Grêmio. Isso é normal”, defendeu-se o empresário, que também ataca os clubes. “Tem situações que acontecem o inverso. Clubes fingem ter interesse em determinado atleta, só para valorizá-lo e fazer um outro clube gastar mais”, assegurou.