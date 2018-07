Tite fará nova viagem e só deverá voltar ao trabalho em 2015

Tite programou nova viagem à Europa. No fim deste mês, ele vai assistir ao menos dois jogos do Real Madrid e se encontrar com o técnico Carlo Ancelotti. Sem clube desde que deixou o Corinthians, Tite descansa com a família em Porto Alegre. Por opção. Antes da Copa do Mundo, ele foi procurado por pelo três clubes: Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Na época, ainda almejava a seleção brasileira. Agora é pouco provável que assuma alguma equipe do País neste fim de temporada. A tendência é que inicie um trabalho em 2015. Seu nome é cotado no Corinthians.