Treino na arena faz parte da reaproximação de Palmeiras e WTorre

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira no Allianz Parque pela primeira vez e a atitude caiu bem entre os defensores de uma bandeira da paz entre a diretoria do clube e a WTorre. A cada dia, mais pessoas ligadas a uma das empresas, mostram disposição para sentar e tentar entrar em um acordo. Até mesmo o presidente do clube, Paulo Nobre, e da construtora, Walter Torre, já parecem menos arredios a uma aproximação.

Mandar o elenco para treinar na arena foi considerado como o primeiro grande passo para uma reaproximação. Entretanto, a briga na Comissão de Arbitragem continua e os dois lados têm a certeza que sairão vencedores. A construtora diz que tem direito a vender todas as cadeiras do estádio, enquanto o clube alega que ela só tem direito a 10 mil.