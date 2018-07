Vitória de Eurico deixa dirigente ainda mais perto do Palmeiras

Um reforço praticamente assegurado para 2015 no Palmeiras é o diretor Rodrigo Caetano. O homem forte do futebol do Vasco já tinha tudo bem encaminhado para trabalhar no Alviverde no ano que vem e a vitória de Eurico Miranda nas eleições do Vasco acabou sendo muito bom para o Palmeiras neste sentido.

Rodrigo Caetano não goza de muito prestígio com o dirigente vascaíno. Eurico entende que o cargo que ele ocupa não tem necessidade de existir. Além disso, Caetano já tem conversas bem adiantadas com Paulo Nobre, para o caso do atual presidente do Alviverde for reeleito em eleição que acontece no dia 29. O oposicionista, Wlademir Pescarmona, também gosta do dirigente e pretende contratá-lo.

O dirigente tem contrato com o clube carioca até dezembro e já avisou que não vai se manifestar sobre o futuro até que o time carioca garanta o retorno para a Série A. Mas no Palmeiras os dois lados da eleição já dão como certo que o ele será o responsável por gerir o futebol do clube no ano que vem.