Estadão na Copa Podcast

‘Eldorado na Copa’: E que venha o México!

No clima das oitavas, o ‘Eldorado na Copa’ segue acompanhando os jogos que definem os classificados para as quartas, com destaque para o Brasil, que enfrenta o México, na cidade de Samara. Igor Muller e Raphael Ramos trazem os destaques dessa partida, assim como comentam os jogos do fim de semana pela Copa do Mundo.