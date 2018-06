As seleções africanas

O podcast semanal ‘Estadão na Copa’ destaca nesta edição as cinco seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo! Tunísia, Senegal, Nigéria, Marrocos e Egito disputam o torneio, e nossos analistas comentam as chances dos selecionados na Rússia. Igor Muller e Raphael Ramos destacam os jogadores e o caminho que os cinco irão percorrer no próximo torneio.

O destaque fica para o selecionado egípcio comandado pelo técnico argentino Héctor Cúper. Fora das copas desde 1990, os faraós voltam ao torneio com o atacante Mohamed Salah como grande destaque. O atacante do Liverpool tem arrancado aplausos de pé em Anfield Road e promete ser páreo duro para os donos da casa e a Celeste Olímpica no grupo A da competição.