Brasil campeão das eliminatórias

Alô torcida brasileira! ‘Estadão na Copa’ chega nesta edição trazendo as análises de mais uma vitória do selecionado de Tite pelas eliminatórias. Com o resultado, a seleção conquistou o primeiro lugar das eliminatórias sul-americanas com três rodadas de antecedência. Qual a importância desse título simbólico? Raphael Ramos, Robson Morelli e Igor Muller discutem essas e outras questões do jogo realizado na última quinta-feira, na Arena do Grêmio.

Além do debate sobre Brasil x Equador, o podcast dessa semana traz as informações do próximo desafio da seleção de Tite pelas eliminatórias. Direto de Barranquilla, o repórter do Estado, Márcio Dolzan traz as novidades e analisa em conjunto com os apresentadores do ‘Estadão na Copa’ a preparação para o jogo Colômbia x Brasil.