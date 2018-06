Depois da Rússia, os alemães…

Data FIFA quente com grandes amistosos pelo mundo e o ‘Estadão na Copa’ traz a análise do jogo da seleção brasileira em Moscou contra os russos ocorrido na última sexta-feira (23). Raphael Ramos e Igor Muller comentam as mudanças e novidades desse experimento do técnico Tite na preparação canarinho para a próxima copa do mundo.

Após a vitória sobre o país-sede da edição desse ano do mundial é a vez de enfrentar os atuais campeões do mundo e algozes do Brasil na última Copa do Mundo. A Alemanha recebe o Brasil em Berlim com mudanças após o empate com a seleção da Espanha, também na última sexta. As mudanças e desafios das seleções para esse grande encontro do futebol mundial você confere nesta edição de mais um ‘Estadão na Copa’. Confira!