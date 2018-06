‘Eldorado na Copa’: A abertura e Portugal x Espanha

Segundo dia de Copa do Mundo e o ‘Eldorado na Copa’ de hoje está bem quente com a expectativa dos jogos dessa sexta-feira. Portugal e Espanha se enfrentam em Sochi com o clima quente pela demissão do técnico espanhol Julen Lopetegui. Direto da Rússia, Márcio Dolzan atualiza as informações desse grande jogo, e também as últimas da seleção brasileira que se prepara para jogar domingo, contra a Suíça, estreando em solo russo.

Além da expectativa para o segundo dia de Copa, a edição de hoje se aventura na diversão dos palpites e Robson Morelli e Igor Muller contam suas expectativas para os placares dos jogos deste fim de semana. Confira!