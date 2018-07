Com as passagens de Suécia e Inglaterra já temos todos os duelos definidos das quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Haisem Abaki e Carolina Ercolin convidam Igor Muller e Raphael Ramos para comentar os jogos de ontem e a preparação brasileira para o desafio nesta próxima fase do torneio realizado na Rússia. Confira!