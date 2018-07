‘Eldorado na Copa’: Dia de Brasil em Moscou!

‘Eldorado na Copa’ desta quarta-feira no ar, destacando o terceiro jogo do Brasil pela fase de grupos. No estádio Spartak, a seleção de Tite precisa pontuar contra os gigantes sérvios para seguir na Copa do Mundo. Robson Morelli e Igor Muller analisam os desafios da partida de hoje para que Neymar e companhia façam o resultado.

Além do jogo do Brasil, a edição de hoje destaca a vitória que classificou os argentinos para as oitavas. Com o resultado, agora a seleção de Messi pega a França de Pogba e M’bappé, time mais valioso desta edição do certame. Confira!