‘Eldorado na Copa’: É dia de Brasil em São Petersburgo!

‘Eldorado na Copa’ desta sexta no ar trazendo todo o clima que antecede a partida entre Brasil e Costa Rica pela segunda rodada do grupo E, na cidade de São Petersburgo. Danilo está fora e Fagner faz sua estreia em Copas do Mundo enquanto Neymar e Paulinho estão confirmados. Direto de Sochi, Ciro Campos fala da semana de preparação brasileira, enquanto Marcio Dolzan traz o clima do estádio Krestovsky.

Também em Moscou, Jamil Chade atualiza a confusão gerada pelo presidente da CBF num restaurante na cidade onde a seleção joga daqui a pouco. Coronel Nunes se envolveu numa briga com torcedores e nosso correspondente comenta sobre o imbróglio. Confira!