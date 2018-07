Começam amanhã os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo e o ‘Eldorado na Copa’ desta sexta destaca os confrontos do fim de semana e a preparação do Brasil, que joga segunda, na cidade de Samara contra a seleção do México. Robson Morelli e Igor Muller fazem o balanço da fase de grupos e começam a projetar os jogos dessas oitavas. Confira!