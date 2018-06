‘Eldorado na Copa’: Seguindo a segunda rodada

A segunda rodada da Copa do Mundo FIFA dá sequência e o ‘Eldorado na Copa’ segue acompanhando os principais lances do evento. Haisem Abaki e Carolina Ercolin recebem Robson Morelli e Igor Muller que comentam os resultados do grupo A e B e fazem a perspectiva dos jogos que ocorrem nesta quinta-feira na Rússia.

Direto de Moscou, Jamil Chade e Glauco de Pierre trazem as novidades da seleção brasileira, que enfrenta a Costa Rica amanhã, em São Petersburgo, e os detalhes e curiosidades que cercam o certame. Confira!