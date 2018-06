‘Eldorado na Copa’: Um caso de amor e ódio

Na edição do ‘Eldorado na Copa’ desta quarta destacamos a delicada relação entre a torcida brasileira e o craque Neymar. Em matéria publicada hoje no Estado, Raphael Ramos convida especialistas para tentar compreender a tensa relação entre o jogador da seleção e a torcida canarinho. Também integrante da bancada de hoje, Raphael se junta à Igor Muller para analisar a rodada deste dia 20,

Direto da Rússia, Almir Leite traz as últimas da preparação do Brasil para enfrentar a Costa Rica na próxima sexta, enquanto Jamil Chade traz as últimas que envolvem o certame em Moscou. Confira!