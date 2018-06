‘Eldorado na Copa’: Vai começar!

A espera chega ao fim! Hoje ao meio dia começa a Copa do Mundo FIFA de Futebol 2018 com Rússia e Arábia Saudita no estádio Luzhnik em Moscou e o ‘Eldorado na Copa’ de hoje destaca a expectativa para esse jogo. Nos estúdios em São Paulo, Carolina Ercolin, Haisem Abaki, Raphael Ramos e Igor Muller conversaram com Glauco de Perri, que de Moscou trouxe as novidades para o início do certame.

O programa de hoje também traz as novidades envolvendo o Brasil, que se prepara na cidade de Sochi para jogar no próximo domingo contra a Suíça, em Rostov. O treino fechado comandado pelo técnico Tite foi vazado em um vídeo gravado pelo amigo do atacante Gabriel Jesus, o que gerou uma certa celeuma diante da proibição de divulgação. Também na pauta a repercussão sobre as aventuras do presidente da CBF, Coronel Nunes durante a cerimônia de escolha da sede de 2026. Confira!