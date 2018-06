Eles correm por fora #2

No ar mais uma edição do nosso podcast semanal da equipe de esportes do Estadão sobre a expectativa para a Rússia 2018. Nesta semana a gente segue falando sobre as seleções que tem chances de surpreender na próxima copa do mundo. Liderada pelo craque Cristiano Ronaldo e atual campeã da Eurocopa, a seleção portuguesa se qualifica como uma das coadjuvantes puxada pelo futebol do “gajo” e oscila entre as promessas ainda não confirmadas e os veteraníssimos craques de outras copas. Raphael Ramos e Igor Muller discutem sobre as possibilidades da seleção encarnada e apontam o caminho lusitano nesta edição do torneio.

Quem corre por fora também nas análises dos nossos comentaristas é a seleção belga. Conhecida através da imprensa pelo termo “ótima geração belga”, que se tornou chacota com os fracassos em grande competições, os diabos vermelhos agora precisam mostrar serviço para que a safra liderada por Hazard, Courtois e De Bruyne não fique lembrada como a ótima geração que não deu em nada. O caminho e os desafios da seleção liderada pelo ótimo técnico espanhol Roberto Martínez estão em destaque também nesse podcast. Confira!