No ar mais uma edição do nosso podcast semanal pra falar da Copa do Mundo da Rússia. Hoje batendo um papo sobre arbitragem com o comentarista e árbitro da final da Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Arnaldo Cezar Coelho conversa com Raphael Ramos e Igor Muller sobre o uso do VAR, da escolha de Sandro Meira Ricci e muito mais.

Além disso, o podcast destaca os principais árbitros convocados pra esta edição do torneio. Vale a pena conferir!