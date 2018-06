Alô amigos fãs da Copa do Mundo, o podcast Estadão na Copa desta semana destaca a preparação brasileira em Londres para enfrentar a seleção da Croácia, um dos amistosos brasileiros antes da estreia do time de Tite na Rússia 2018.

Raphael Ramos e Igor Muller discutem as condições de Neymar e as dificuldades do adversário, escolhido como espelho do terceiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, a Sérvia. Confira!