Estadão na Copa Podcast: O palco e os espectadores

No ar mais um Estadão na Copa destacando nesta semana as vendas de ingressos para a próxima Copa do Mundo. Até o momento quase 1,7 milhões de ingressos foram vendidos, com destaque para os donos da casa. Os brasileiros ocupam o terceiro lugar com mais de 35 mil ingressos comprados até o momento. Robson Morelli, Raphael Ramos e Igor Muller comentam sobre a festa e os atrativos que o torcedor deve encontrar na Rússia durante o torneio da FIFA.

Além da festa que o torcedor deve encontrar em solo russo, nossos analistas também discutem sobre os possíveis percalços que a organização do certame deve encontrar. Além da prevenção da entrada dos tradicionais hooligans e barra bravas, um imbróglio diplomático entre os donos da casa e membros da União Européia se agrava às vésperas do torneio. Saiba o que nossa equipe espera desses casos em mais uma edição do podcast Estadão na Copa!