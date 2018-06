Alô amigos! A convocação final para a Rússia 2018 já aconteceu e o ‘Estadão na Copa’ não poderia ficar fora dessa. A conversa do trio Robson Morelli, Raphael Ramos e Igor Muller aconteceu ao vivo na Rádio Eldorado na última segunda (14) com mediação de Emanuel Bomfim durante o anúncio feito na sede da CBF. No papo, as polêmicas e curiosidades dos 23 chamados por Tite e os caminhos daqui até a estréia no dia 17 de junho.