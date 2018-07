Holanda fora da Copa

Segunda-feira é dia de ‘Estadão na Copa’, nesta semana debatendo o fim da fase de grupos das eliminatórias europeias e o vexame do selecionado holandês. Depois de um vice e do terceiro lugar nas últimas duas copas, a envelhecida seleção laranja, que já havia ficado de fora da última Eurocopa, fica de fora também da disputa na Rússia em 2018, fato que não ocorria desde 2002.

Além do fracasso holandês, Robson Morelli, Raphael Ramos e Igor Muller debatem sobre as nove seleções europeias que garantiram vaga para o ano que vem, os jogos finais das eliminatórias africanas e o controverso ranking da FIFA que definiu os cabeças de chave para a próxima Copa do Mundo.