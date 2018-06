Os convocados para enfrentar a Alemanha

Está no ar mais uma edição do nosso podcast semanal para se preparar para a Rússia 2018. Nesta semana o ‘Estadão na Copa’ discute a última convocação de Tite antes da chamada dos 23 que irão disputar a próxima Copa do Mundo. Desta vez o técnico chamou 25 jogadores que irão enfrentar a Rússia na próxima sexta (23) os donos da casa em Moscou e os atuais campeões do mundo em Berlim na terça-feira após o jogo contra os russos.

Raphael Ramos e Igor Muller analisam as novidades chamadas por Tite e questionam quais são os experimentos que o técnico da seleção brasileira deve fazer nos próximos amistosos antes do início da preparação do Brasil para mais uma Copa do Mundo. Vale a pena conferir!