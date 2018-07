Qué pasa, hermanos?

Alô amigos, estamos chegando pra mais um ‘Estadão na Copa’! Nesta semana Robson Morelli e Raphael Ramos se juntam ao apresentador Igor Muller para discutir a situação crítica que a Argentina vive nesta rodada final de eliminatórias. Vencer o Equador fora de casa é obrigação, mas nossos hermanos também precisam torcer para que o Chile não vença o Brasil ou que Peru e Colômbia empatem para conseguir a vaga direta para a Rússia no ano que vem.

Além do difícil caminho que a Argentina percorre, o podcast também não poderia deixar de trazer as análises de Bolívia e Brasil em La Paz e a expectativa para o jogo contra o Chile, no Allianz Parque. O técnico Tite irá testar mais peças? Jogadores pendurados serão poupados? Essas e outras questões estão no alvo de nossa equipe em mais um ‘Estadão na Copa’.