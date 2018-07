Sem dificuldades contra o Japão

Alô torcida brasileira! Estadão na Copa no ar debatendo a fácil vitória que a seleção de Tite conquistou contra o selecionado nipônico na cidade francesa de Lille, na última sexta-feira. Com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, o Brasil construiu sem dificuldades o placar. Raphael Ramos e Igor Muller comentam nesta edição as novidades experimentadas pelo técnico da seleção brasileira e o uso do árbitro de vídeo, novidade nos jogos do escrete canarinho.

Agora o desafio de Neymar e companhia é o renovado English Team, que não terá Harry Kane e Dele Alli, a jovem dupla que causa sensação na Premier League jogando pelo Tottenham Hotspur. Nossos especialistas analisam os desafios brasileiros para o primeiro jogo de Tite contra uma seleção europeia no mítico estádio de Wembley na próxima terça-feira.