Alemanha e Grécia grande duelo das quartas na Euro; confira retrospecto das equipes no torneio

Rádio Estadão ESPN transmite Alemanha x Grécia nesta sexta, às 15h45



Técnicos Joachim Loew (Alemanha) e Fernando Santos (Grécia) (AFP)

É o jogo mais desequilibrado das quartas: de um lado, teoricamente, a melhor seleção do torneio. Do outro, a pior entre os oito classificados. Como se não bastasse, após suspensão cumprida por Boateng, a Alemanha, único time com 100% de aproveitamento na competição mesmo tendo jogado na chave mais difícil da primeira fase, chega completa para o confronto. Já a Grécia, que surpreendeu o mundo ao conseguir sua vaga vencendo o bom time da Rússia na última rodada, terá o desfalque de seu capitão e melhor jogador: Karagounis está suspenso por ter recebido um contestável cartão amarelo por simulação durante o jogo (em que marcou o gol da vitória!) diante dos russos.