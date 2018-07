Após ser goleada no ano passado, Ucrânia chega embalada contra França, mas Shevchenko pede cautela com euforia

Rádio Estadão ESPN transmite Ucrânia X França nesta sexta, às 13h





Schevchenko, da Ucrânia (Srdjan Suki/EFE) e Ribery, da França (Alexander Khuderply/AFP)

por ESPN.com.br

A Ucrânia, apesar de ser uma das anfitriãs da Eurocopa, era considerada a zebra do grupo D do torneio. Mas depois da vitória sobre a Suécia e da estrela do atacante Shevchenko, o time da casa ganhou mais respeito dos rivais, e vai com moral para o jogo contra a França.

“Temos grandes chances de nos classificarmos, mas não podemos ser vítimas da euforia”, disse Shevchenko. “O time francês joga um futebol diferente e faz mais com a bola do que o time sueco. Uma chance pode decidir o jogo”, completou Voronin.

Pelo lado da França, o lateral direito Mathieu Debuchy ressaltou o poder dos torcedores. “Será difícil contra a Ucrânia. Eles estarão motivados e terão a torcida a favor. Mas temos de estar preparados para isso”. Os franceses vão em busca da primeira vitória, já que na estreia empataram com a Inglaterra.

Ano passado, em amistoso, a França bateu a Ucrânia por 4 a 1. Como relata a agência AFP, “naquela noite, os fãs do time da casa pareciam desinteressados. O jogo de sexta promete ser diferente”.