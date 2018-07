Balotelli, sempre ele, ‘apronta’, Itália vence a Alemanha e vai à final da Euro contra a Espanha

Balotelli balança as redes alemãs e classifica a Itália. (Oliver Weiken/EFE)

Por Tiago Leme, de Varsóvia (POL), para o ESPN.com.br

“Why always me?”. Balotelli, sempre ele, aprontou novamente, mas desta vez aprontou coisa boa. O polêmico atacante italiano fez dois gols e foi decisivo na vitória da Azzurra sobre a Alemanha, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. Ozil, de pênalti, ainda descontou nos acréscimos, mas a Itália se classificou para a grande final da Eurocopa-2012, diante da Espanha.

Veja também:

IMAGENS: Confira galeria de fotos

ÁUDIO: Ouça o comentário de Gustavo Hofman

A decisão entre italianos e espanhóis acontecerá no domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.

A Itália disputará a sua terceira final de Euro e vai em busca do bicampeonato, tentando repetir o feito de 1964 e impedir que a Fúria conquiste o segundo título consecutivo. O resultado desta quinta tambem manteve um tabu. A seleção italiana nunca perdeu para a Alemanha em partidas de Eurocopa ou Copa do Mundo. Agora são cinco vitórias e três empates.

O jogo

O técnico Joachim Low surpreendeu na escalação da Alemanha e voltou a escalar Kross, Gomez e Podolski entre os titulares, para as saídas de Reus, Klose e Müller. Na Itália, o zagueiro Chiellini recuperado de lesão, voltou ao time, que não teve nenhum desfalque.

Apoiada pela maioria dos torcedores presentes no estádio, a seleção alemã tentou ir para cima desde o início, animada pela campanha com 100% de aproveitamento na Euro até então. No entanto, a Itália demonstrou força e não ficou presa no campo de defesa. Pelo contrário, a Azzurra encarou o adversário de igual para igual e teve praticamente o mesmo tempo de posse de bola em um duelo bastante equilibrado. Cassano e Kross exigiram defesas dos goleios Neuer e Buffon, respectivamente, em uma chance para cada lado.



Balotelli disputa lance com Hummels durante semifinal. (Frank Augstein/AP)

Mas os italianos foram mais eficientes quando precisaram finalizar. Aos 20 minutos, a estrela do polêmico Mario Balotelli começou a brilhar. Após boa jogada de Cassano na esquerda e cruzamento para a área, o jovem atacante de 21 anos aproveitou vacilo do zagueiro Badstuber, subiu mais alto e cabeceou para abrir o placar.

A Alemanha ainda conseguiu outra chance de gol em um chute de Ozil, defendido por Buffon. Mas aos 36 minutos Balotelli balançou as redes novamente e deu certa tranquilidade para a Itália. O camisa nove recebeu ótimo lançamento de Montolivo, ganhou na corrida de Lahm, que deu condição legal ao italiano, e acertou um belo chite forte do ângulo: 2 a 0.

No intervalo, a Alemanha voltou com Klose e Reus nos lugares de Gomez e Podolski. Precisando ir para cima, os alemães ficaram mais tempo no campo de ataque, mas o lance mais perigoso aconteceu em um cobrança de falta de Reus, que Buffon espalmou para escanteio.

Com cartão amarelo por ter tirado a camisa na comoração do segundo gol e cansado, Balotteli foi substituído aos 25 minutos, dando vaga para Di Natale. A Azzura já tinha se fechado mais para segurar o resultado, com a troca de Montolivo pelo brasileiro Thiago Motta.

Nos contragolpes, a seleção italiana quase ampliou o marcador, mas Marchisio e Di Natale errara o alvo e perderam a chance de fazer o terceiro. Balzaretti até chegou a colocar a bola no gol, mas a arbitragem apitou impedimento.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, os alemães ainda descontaram com um gol de pênalti de Ozil, após Balzaretti colocar a mão na bola dentro da área.

No final, festa da pequena torcida italiana, que compareceu em número bem menor que o adversário no estádio Nacional de Varsóvia. E festa também dos poloneses, que independentemente do vencedor, cantaram celebrando o último jogo no país nesta Eurocopa.