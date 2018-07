Casillas não aceita favoritismo na decisão e diz: ‘Há quatro anos era impensável estar na final’

Rádio Estadão ESPN transmite a decisão neste domigo, às 15h45



Goleiro da Espanha, Casillas. (AP)

Por Tiago Leme, de Kiev (UCR), para o ESPN.com.br

Apesar de os italianos terem jogado o favoritismo para o lado da Espanha na final da Eurocopa, o goleiro Iker Casillas recusou o rótulo. O capitão da Fúria fez elogios ao adversário deste domingo e disse esperar uma partida equilibrada no estádio Olímpico de Kiev.

“Agradeço as palavras da Itália, mas isso é recíproco. Eles têm uma equipe muito boa. Na houve nenhuma surpresa deles contra a Alemanha. A Itália mostrou as suas características e conseguiram a vaga na final de maneira muito boa. Em nenhum momento pensamos que somos favoritos”, afirmou o goleiro espanhol.

Casillas também comparou o sentimento de estar na final da Eurocopa deste ano com o que sentiu em 2008, quando a Espanha foi campeã do torneio e deu início a um período de domínio no futebol europeu e mundial.

“Esta final de agora é diferente. Há quatro anos, chegamos depois de muito tempo sem conseguir nada. No Mundial também teve muito nervosismo, mas conseguimos. Agora é a continuidade destes anos. Há quatro anos era impensável estar nessa final. A história já está feita, queremos defender um título que conseguimos”, disse Casillas.