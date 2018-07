Em melhor posição que a Suécia, a França enfrenta a seleção adversária pela última rodada do grupo D

Rádio Estadão ESPN atualiza partida Suécia X França nesta terça, às 15h45



Atletas franceses um dia antes de enfrentar a Suécia (Charles Platiau/Reuters)



Veja também:

Acompanhe tudo sobre a Eurocopa

Ouça gols da Euro

por ESPN.com.br

França e Suécia se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45 de Brasília, no último confronto das seleções na primeira fase da Eurocopa-2012. A partida será em Kiev, na Ucrânia, onde os franceses já desembarcaram nesta segunda.

Com uma vitória e um empate, a França está com quatro pontos e lidera o Grupo D com o melhor saldo de gols: 2. Já a Suécia perdeu os dois primeiros jogos que disputou e não somou pontos.