Rússia busca pelo menos empate com Grécia para garantir vaga na próxima fase da Eurocopa

Rádio Estadão ESPN transmite Grécia X Rússia neste sábado, às 15h45

As seleções de Grécia e Rússia se enfrentam às 15h45 deste sábado no estádio Nacional de Varsóvia (Polônia) para realizar a última rodada do grupo A, na Eurocopa.

Com quatro pontos somados, um jogo ganho e um empate, a Rússia só precisa da igualdade no placar para garantir vaga nas quartas de final do torneio.

Já a Grécia terá de vencer, e de goleada, para ter alguma chance no campeonato. A seleção grega sofreu uma derrota e empatou um jogo.

A aposta na partida da Eurocopa deste sábado está por parte do atacante Alan Dzagoev; a grande promessa russa.