Grécia vence Rússia, vai às quartas de final e elimina rival da Euro

O grupo A chegou à última rodada totalmente aberto. Tanto que no jogo disputado em Varsóvia neste sábado, a então lanterna Grécia fez 1 a 0 na favorita e líder Rússia para chegar aos quatro pontos, garantir a classificação às quartas de final no confronto direto com o rival e eliminar o adversário da Eurocopa 2012 – a República Tcheca também está classificada.

Além do favoritismo, a seleção de Arshavin e Dzagoev defendia um retrospecto recente diante dos gregos. Nas duas últimas Euros, os russos venceram a Grécia: 2 a 1 em 2004, quando os gregos foram campeões, e 1 a 0 em 2008, quando a Rússia foi até a semifinal.

Agora, os gregos enfrentam o primeiro colocado do grupo B na próxima sexta-feira, provavelmente a Alemanha, favorita para ficar com a primeira posição já que tem seis pontos e joga por um empate contra a Dinamarca.

Já a República Tcheca, que bateu a Polônia e venceu o grupo depois de começar a campanha com derrota de goleada para a Rússia, enfrentam o segundo colocado da chave que tem ainda Portugal, Dinamarca e Holanda.



O jogo

O primeiro tempo teve chances dos dois lados, mas os gregos chegaram com mais perigo. Logo aos cinco minutos de partida, Karagounis cobrou escanteio, Katsouranis desviou e Malafeev teve de fazer grande defesa. Pouco depois, Sifakis também trabalhou, parando boa jogada de Arshavin.

As principais chegadas dos russos, que entraram em campo como líderes da chave, eram em chutes de fora. E aos 47 minutos da primeira etapa, a Rússia vacilou numa cobrança de lateral, e Karagounis invadiu a área sozinho para bater cruzado, rasteiro, e fazer o único gol do jogo em Varsóvia.



O gol no fim parece ter assustado a Rússia, que voltou mais ligada para a segunda etapa. Apesar disso, a Grécia foi quem assustou aos 13 minutos, quando Torissidis fez boa jogada pela direita e cruzou para Gekas, que acabou travado na hora de marcar.

Aos 15, o lance mais polêmico do jogo: Karagounis invadiu a área e caiu após ser tocado por Ignashevich. O grego pediu pênalti, mas o árbitro assinalou simulação e deu cartão amarelo para o capitão, que acabou substituído momentos depois e está fora das quartas de final. Aos 24, quase o segundo, mas a falta cobrada por Tzavellas bateu caprichosamente na trave.

A partir daí, a Rússia tentou ir para cima com tudo, já que a República Tcheca abriu o placar contra a Polônia no outro jogo do grupo. Na melhor chegada, o artilheiro Dzagoev desviou de cabeça o cruzamento de Arshavin e a bola passou raspando a trave grega. No fim, nem a goleada no número de finalizações (25 a 5) valeu para os russos, que não viveram uma noite de pontaria inspirada e acabaram derrotados e eliminados da Euro.

FICHA TÉCNICA

GRÉCIA 1 X 0 RÚSSIA



Local: Estádio Nacional de Varsóvia

Data: 16 de junho de 2012 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Jonas Eriksson (SUE)

Assistentes: Stefan Wittberg e Mathias Klasenius (SUE)

Cartões Amarelos: GRE: Karagounis, Holebas; RUS: Anyukov, Zhirkov, Pogrebnyak e Dzagoev.

Gol: GRE: Karagounis (47 do primeiro tempo)

GRÉCIA: Michalis Sifakis; Giannis Mariatis, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Vassilis Torossidis, Sokratis Papastathopoulos; Giorgios Karagounis (Makos), Kostas Katsouranis; Giorgos Samaras, Dimitris Salpingidis (Ninis); Fanis Gekas (Holebas). Técnico: Fernando Santos

RÚSSIA: Vyacheslav Malafeev; Aleksandr Anyukov (Izmailov), Sergei Ignashevich, Yuri Zhirkov, Aleksei Berezutski; Roman Shirokov, Igor Denisov, Alan Dzagoev, Denis Glushakov (Pogrebnyak); Andrey Arshavin, Aleksandr Kerzhakov (Pavlyuchenko). Técnico: Dick Advocaat