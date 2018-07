Herói contra a Suécia, inglês Walcott se lesiona e pode não enfrentar a Ucrânia

Rádio Estadão ESPN transmite Inglaterra X Ucrânia nesta terça, às 15h45



Inglês comemora gol durante partida contra a Suécia. (foto: Carl de Souza/AFP)

por ESPN.com.br com Agência Reuters

O meia Theo Walcott sofreu uma lesão no tendão da perna em treino e é dúvida para a partida da Inglaterra com a Ucrânia pelo grupo D da Euro, disse o técnico Roy Hodgson à ‘BBC’ neste domingo.

Walcott, de 23 anos, inspirou a vitória de virada sobre a Suécia entrando como reserva, marcando o segundo gol inglês e armando para Danny Welbeck selar o placar de 3 a 2 na sexta-feira.

“Infelizmente, ele teve um pequeno contratempo no treino hoje, claro que isso é uma grande preocupação para ele”, disse Hodgson. “Ele sentiu o tendão que o manteve afastado por tanto tempo no final da última temporada, e ficamos ligeiramente preocupados quando ele nos procurou”.

“Foi uma precaução retirá-lo do campo, porque ele sentiu uma leve tensão ali, então saber se ele é candidato a uma vaga na escalação principal ou não dependerá do que os médicos podem me dizer”.

A Inglaterra precisa de um empate com a Ucrânia para chegar às quartas de final e terá uma injeção de ânimo com o retorno do atacante Wayne Rooney, suspenso por duas partidas.