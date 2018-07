Itália acumula problemas para semifinal da Eurocopa

Seleção italiana treina nesta segunda (25) para pegar a Alemanha na semi. (Alik Keplicz/AP)

Por ESPN.com.br com Agência Estado

Um dia depois da vitória nos pênaltis sobre a Inglaterra, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a seleção italiana já vive o clima das semifinais da Eurocopa, na qual enfrentará a Alemanha, nesta quinta-feira, em Varsóvia. E o técnico Cesare Prandelli tem problemas para escalar a equipe.

O volante Daniele De Rossi e o lateral Ignazio Abate deixaram a partida diante dos ingleses com problemas musculares e se tornaram dúvida para esta quinta. Para piorar, Christian Maggio, que entrou no lugar de Abate, recebeu o segundo cartão amarelo e será desfalque certo diante dos alemães.

Estes, no entanto, não são os únicos problemas da Itália. O zagueiro Giorgio Chiellini sofreu uma lesão na coxa na última partida da fase de grupos, diante da Irlanda, e não atuou no domingo. Ele participou normalmente do treino desta segunda-feira e segue como dúvida. O volante brasileiro naturalizado Thiago Motta também sofreu uma leve contusão, não saiu do banco diante dos ingleses e não se sabe quais são suas condições.

Com tantos possíveis desfalques, Prandelli pode ter que promover a estreia de Angelo Ogbonna, de 24 anos, que ainda não atuou nesta Eurocopa. Mesmo sendo canhoto, o zagueiro do Torino pode ganhar uma vaga na equipe, o que faria com que Balzaretti atuasse pelo lado direito.