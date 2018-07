Oito anos depois, Itália fica, de novo, sujeita a empate fatal entre rivais; veja chances do grupo C

Rádio Estadão ESPN transmite Itália X Irlanda nesta segunda, às 15h45



Italiano Buffon durante treinamento (Giuseppe Cacace/AFP)

por ESPN.com.br

Um 2 a 2 entre Espanha e Croácia classifica as duas seleções para a próxima fase, o que faz os italianos passarem pelo mesmo drama da Eurocopa de 2004: jogar sabendo que uma combinação na partida paralela do grupo pode eliminá-los independentemente do que fizerem em campo.

Há oito anos, o grupo da Itália chegou na mesma situação do atual. Em campo, eles venceram a Bulgária por 2 a 1, mas um empate por 2 a 2 entre Dinamarca e Suécia acabou levando ambos à segunda fase, deixando os italianos fora. Na ocasião, a Itália insinuou uma “armação” da partida, que foi bastante disputada e, no fim, serviu para dinamarqueses e suecos.



Robbie Keane e Sean St Ledger, da seleção irlandesa (Sergio Perez/REUTERS)

Veja a situação para a última rodada do grupo B, que terá, na segunda-feira, Espanha x Croácia, Itália x Irlanda (os irlandeses são os primeiros eliminados da Euro):

Espanha (4 pontos)

– se vencer a Croácia, se classifica como primeira do grupo

– também se classifica em caso de qualquer empate

– se perder dos croatas, ainda entra caso a Itália não vença a Irlanda

Croácia (4 pontos)

– se vencer a Espanha, se classifica como primeira do grupo

– também se classifica em caso de empate por dois ou mais gols

– caso empate por 1 a 1 com a Espanha, a Croácia se classifica se a Itália não vencer a Irlanda por dois ou mais gols de diferença, marcando ao menos três gols

– se empatar sem gols na última rodada ou perder, só entra caso a Itália não vença a Irlanda

Itália (2 pontos)

– para se classificar, tem que vencer a Irlanda por qualquer placar e torcer para haver um vencedor ou um empate sem gols no duelo entre Espanha e Croácia

– caso o outro jogo acabe empatado por 1 a 1, a Itália avança caso vença a Irlanda por dois ou mais gols de diferença, marcando ao menos três gols (2 a 0 não serve)

– caso não vença a Irlanda ou o duelo entre espanhóis e croatas acabe com empate de dois ou mais gols, a Itália estará eliminada