Quartas da Euro têm dois clássicos, freguesia histórica e pode acabar em repeteco da Copa-2006

Balotelli, da Itália, e Carrol, da seleção inglesa



Com o fim da fase de grupos, a Eurocopa tem definidos os duelos de quartas de final com dois clássicos envolvendo seleções campeãs do mundo, um duelo com um claro favorito e outro confronto colocando frente a frente seleções que nunca foram tidas como candidatas ao título.

As quartas começam nesta quinta-feira, em Varsóvia, com o duelo entre os “azarões” Portugal, de Cristiano Ronaldo, e República Tcheca, do goleiro Petr Cech. O jogo será às 15h45 de Brasília, com transmissão ao vivo da Rádio Estadão ESPN.

Portugal faz parte dos mata-matas finais da Euro desde o ano 2000, quando caiu nas semifinais (em 2004, foi vice-campeão e, em 2008, perdeu nas quartas). Tenta, portanto, ser semifinalista pela terceira vez nas quatro edições mais recentes do Campeonato Europeu de seleções.

A segunda semifinal será na sexta, também na Polônia, em Gdansk, e envolve a Alemanha contra a Grécia. Os alemães foram os únicos a vencerem os três jogos da primeira fase e são franco favoritos no duelo. A Grécia é zebra, mas também vivia essa situação em 2004, quando acabou com o título.

No sábado, também às 15h45 e também com transmissão ao vivo da Rádio Estadão ESPN, a atual campeã Espanha enfrenta a França em Donetsk, na Ucrânia.

A curiosidade do duelo é que a Espanha nunca venceu a França na história em competições oficiais. São cinco vitórias francesas e um empate em jogos válidos por Copa, Euro e eliminatórias dos dois torneios. Em 1984, no primeiro duelo oficial da história, a França passou pela Espanha por 2 a 0 na final daquela Eurocopa. O último confronto foi em 2006, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Alemanha, novamente com vitória francesa, por 3 a 1.

Quem passar entre Espanha e França enfrentará, na semifinal, o vencedor do duelo entre Portugal e República Tcheca. Já quem avançar entre Alemanha e Grécia irá duelar na outra semi contra o vencedor de Inglaterra x Itália.

O superclássico europeu fecha as quartas de final no domingo, em Kiev, capital da Ucrânia e palco da decisão. Na Eurocopa de 1980, na Itália, a seleção da casa venceu por 1 a 0 os ingleses. Dez anos depois, na Copa do Mundo, também na Itália, a seleção anfitriã ganhou 2 a 1 da Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar do torneio.

A curiosidade é que as semifinais da Eurocopa-2012 podem ser idênticas às semis da Copa do Mundo-2006. Isso acontecerá caso Alemanha, Itália, França e Portugal passem de seus adversários nas quartas de final.