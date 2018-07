República Tcheca X Portugal; quem leva a melhor?

Rádio Estadão ESPN transmite a partida nesta quinta, às 15h45



Após goleada sofrida na estreia contra a Rússia, os tchecos, mesmo sem brilho, venceram os gregos e os anfitriões poloneses. Rosicky, machucado, ainda é dúvida para as quartas, e Baros volta assim a ser foco das atenções por ter feito seu melhor jogo na última rodada. Do lado português, no bom e decisivo jogo contra a Holanda, Cristiano Ronaldo teve a melhor atuação individual da Euro e mostrou o quanto é essencial para que Portugal siga adiante – apesar dos lampejos de Nani. De qualquer forma, após vender caro a derrota por 1 a 0 para a forte Alemanha e vencer dinamarqueses e holandeses na chave mais complicada da primeira fase, Portugal chega com razoável favoritismo.