Ronaldo resolve, Portugal vence tchecos pelo cansaço e está nas semis da Euro

CR7 marcou único gol da partida. (Petr David Josek/AP)

Veja também:

Ouça cobertura da Eurocopa

por ESPN.com.br

De tanto sufocar a seleção da República Tcheca, Portugal venceu o adversário por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Varsóvia, Polônia e se classificou à terceira semifinal de Eurocopa de sua história. Mais uma vez brilhou a estrela de Cristiano Ronaldo, autor do gol da vitória.

Na busca pela segunda decisão continental – em 2004, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, perdeu o título para a Grécia em plena Lisboa -, Portugal enfrentará o vencedor de Espanha, atual campeã e França, jogo que acontece neste sábado. O duelo das semis será disputado na próxima quarta.

Decisivo na vitória da classificação às quartas de final, sobre a Holanda, marcando dois gols depois de atuações apagadas nas primeiras partidas, Cristiano Ronaldo foi bastante participativo contra os tchecos. Mas a bola teimou em não entrar.

O craque do Real Madrid teve inúmeras chances de gol: acertou três bolas na trave, parou no goleiro Petr Cech, mandou algumas bolas para fora e não conseguia balançar a rede. Até que aos 34 minutos do segundo tempo, o atacante cabeceou forte cruzamento da direita de João Moutinho e colocou os lusitanos em vantagem.

Foi o sexto gol de Ronaldo em eurocopas, número que o coloca como terceiro maior artilheiro da história da competição, ao lado de Ibrahimovic, Henry, Van Nislterooy, Kluivert e Nuno Gomes e atrás de Alan Shearer, com sete gols e de Michel Platini, com nove.

A vitória é um troco dos portugueses à eliminação para os tchecos nas mesmas quartas de final da Euro, em 1996. No outro confronto entre as seleções pelo torneio, na fase de grupos de 2008, Portugal venceu por 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

REPÚBLICA TCHECA 0 X 1 PORTUGAL

Local: Estádio Nacional, em Varsóvia (Polônia)

Data: 21 de junho de 2012 (Quinta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Howard Webb (Inglaterra)

Cartões amarelos: Limbersky (TCH) Miguel Veloso e Nani (POR)

Gol: POR: Cristiano Ronaldo, aos 34min do 2° tempo

República Tcheca: Cech; Gebre Selassie, Sivok, M.Kadlec, Limbersky; Hübschman (Resek), Plasil; Jiracek, Darida (Pekhart), Pilar; Baros

Técnico: Michal Bilek

Portugal: Rui Patrício; João Pereira, Pepe, Bruno Alves, F.Coentrão; R.Meireles (Rolando), M.Veloso, J.Moutinho; Nani (Custódio), H.Postiga (Hugo Almeida), Cristiano Ronaldo

Técnico: Paulo Bento